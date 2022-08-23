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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Hien 4’ünden birini seçecek!

Hien 4’ünden birini seçecek!
Kartal'ın bir süre önce gündemine gelen İsveçli stoper Isak Hien'in İtalyan ekibi Hellas Verona ile anlaştığı ve imza atacağı belirtilmişti. Ancak oyuncu tarafı henüz kararlarını vermediklerini ve masada 4 teklifin olduğunu iletti. Bu tekliflerin ikisi Türkiye'den ikisi ise İtalya'dan... 23 yaşındaki savunmacı için Hellas Verona ve Torino ile birlikte Beşiktaş dışında Galatasaray'ın da teklifinin olduğu kaydedildi. Ferencvaros'tan Samy Mmaee için istediği olumlu yanıtı alamayan Beşiktaş'ın bir diğer aday Koray Günter ile arasında yıllık ücret noktasında 400 bin Euro'luk fark var.

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Hien 4’ünden birini seçecek!
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