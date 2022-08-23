Hien 4’ünden birini seçecek!

Kartal'ın bir süre önce gündemine gelen İsveçli stoper Isak Hien'inİtalyan ekibi Hellas Veronaile anlaştığı ve imza atacağıbelirtilmişti. Ancak oyuncu tarafı henüz kararlarını vermediklerini ve masada 4 teklifin olduğunu iletti. Bu tekliflerin ikisi Türkiye'den ikisi ise İtalya'dan... 23 yaşındakisavunmacı için Hellas Verona veTorino ile birlikte Beşiktaş dışındaGalatasaray'ın da teklifinin olduğukaydedildi. Ferencvaros'tan Samy Mmaee için istediği olumlu yanıtı alamayan Beşiktaş'ın bir diğer aday Koray Günter ile arasında yıllık ücret noktasında 400 bin Euro'luk fark var.