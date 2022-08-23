Hien 4’ünden birini seçecek!

Kartal'ın bir süre önce gündemine gelen İsveçli stoperAncak oyuncu tarafı henüz kararlarını vermediklerini ve masada 4 teklifin olduğunu iletti. Bu tekliflerin ikisi Türkiye'den ikisi ise İtalya'dan...Ferencvaros'taniçin istediği olumlu yanıtı alamayan Beşiktaş'ın bir diğer adayile arasında yıllık ücret noktasında 400 bin Euro'luk fark var.