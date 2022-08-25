Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edwin van der Sar'dan Naci Ünüvar açıklaması: "Türkiye'de süre alması iyi olur"
Giriş Tarihi: 25.8.2022 22:58

Edwin van der Sar'dan Naci Ünüvar açıklaması: "Türkiye'de süre alması iyi olur"

DHA
Edwin van der Sar’dan Naci Ünüvar açıklaması: Türkiye’de süre alması iyi olur

Ajax CEO’su Edwin van der Sar, Ahmetcan Kaplan için “Büyük bir potansiyeli var. Hızlı, güçlü ve ayakları gayet iyi bir oyuncu. Gelişimine devam edeceğini umut ediyoruz. Genç oyuncuları Avrupa futboluna kazandırma konusunda iyi bir durumdayız ve Ahmetcan için de aynısının olacağını umut ediyorum” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda gerçekleştirilen kura çekimine önemli isimler katıldı.

Yıldızlar geçidine sahne olan organizasyonda kura çekiminin ardından Ajax CEO'su Edwin van der Sar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan transfer ettikleri Ahmetcan Kaplan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan van der Sar, "Hala genç bir oyuncu. Büyük bir potansiyeli var. Hızlı, güçlü ve ayakları gayet iyi bir oyuncu. Gelişimine devam edeceğini umut ediyoruz. Genç oyuncuları Avrupa futboluna kazandırma konusunda iyi bir durumdayız ve Ahmet Can için de aynısının olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"FANTASTİK BİR GRUPTA YER ALDIK"

Kura çekiminin ardından yer aldıkları grubu değerlendiren tecrübeli isim, "Fantastik bir grupta yer aldık. Liverpool, Napoli, Rangers harika taraftarları ve oyuncuları olan takımlar. Çok zor olacak. Çok ciddi bir şekilde savaşmamız ve iyi oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

NACİ ÜNÜVAR AÇIKLAMASI

Tecrübeli isim, Trabzonspor'a transferi söz konusu olan Naci Ünüvar için ise "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" diye konuştu.

Edwin van der Sar'ın bu açıklaması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, ne söyledi? Gülşen neden tutuklandı, olay ne? Skandal sözleriyle tepki toplamıştı!
SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili skandal sözleri büyük tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklandı
SON DAKİKA: Gülşen'den İmam Hatipliler için skandal sözler! O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
EMEKLİ PROMOSYONU kampanyaları ile ücretler katlanıyor! 2022 emekli promosyonu veren bankalar hangileri, ne kadar?
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri netleşti! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar?
SON DAKİKA | Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Emekli promosyon ücretleri artıyor!
Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu 2022-2023: ÖSYM ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Edwin van der Sar'dan Naci Ünüvar açıklaması: "Türkiye'de süre alması iyi olur"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA