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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:29

Kayserispor'a Emrah Başsan'dan kötü haber! Gavranovic ise belirsiz...

İHA
Kayserispor’a Emrah Başsan’dan kötü haber! Gavranovic ise belirsiz...

Yukatel Kayserispor’un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Gavranovic'in durumu ise belirsiz...

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Giresunspor maçında görev alamayacak. Geride kalan Başakşehir maçında sakatlanan Emrah Başsan'ın kasığında yırtık olduğu tespit edildi. 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenilen Emrah'ın tedavisine başlandı.

Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah'ın 3 hafta sonra Kayseri'de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Emrah'ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane'ye forma vermeyi planlıyor.

GAVRANOVIC BELİRSİZ

Yukatel Kayserispor'un forvet futbolcusu Mario Gavranovic'in Giresunspor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanmadı.

Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı geçmediği için kadrodan çıkarılan Mario Gavranovic'in tedavisi sürüyor. İsviçreli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı Pazar günü belli olacak.

Öte yandan Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mustafa Pektemek, Pazar günkü Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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Kayserispor'a Emrah Başsan'dan kötü haber! Gavranovic ise belirsiz...
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