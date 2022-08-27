Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...
Giriş Tarihi: 27.8.2022 14:12 Son Güncelleme: 27.8.2022 14:36

Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...

Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...

4 farklı doğum tarihi olduğu ifade edilen futbolcu Chancel Mbemba, konuşulmaya devam ediyor. Kongolu savunmacı konuyla ilgili 1 ay sonra açıklama yaptı. Oyuncunun yaşıyla ilgili gerçek de ortaya çıktı. İşte Chancel Mbemba'nın açıklamaları...

Kongolu stoper Chancel Mbemba, spor dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Deneyimli stoperin yaşından daha büyük olduğu iddiaları sonrası ortaya çıkan belgelerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Chancel Mbemba hakkında geçtiğimiz ay 1995 doğumlu değil 1988 doğumlu yani 34 yaşında olduğuna dair belgelerin ortaya çıkarılması sonrası FIFA tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

"BEN YAŞIMI HESAPLAMIYORUM"

Sezon başında Porto'dan Marsilya'ya transfer olan Mbemba konuyla ilk kez açıklama yaptı. Oyuncu şunlar söyledi: "Yaşımı hesaplamıyorum. Ben olduğum gibi bir insanım. Bunlar dikkatimi dağıtmak için konuşan insanların küçük numaraları. İnsanlar konuşmaya devam etsin ben işimi yapmaya devam ediyorum"

4 FARKLI DOĞUM TARİHİ VAR

CNN'in yaptığı haberde Kongolu savunmacının kayıtlarda 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıkmıştı. CNN'in haberinde 28 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın kayıtlarda Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 olarak görülürken farklı kayıtlarda ise 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

GÜLŞEN SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen İmam Hatip olayı nedir? Gülşen ne dedi, neden tutuklandı, imam hatipliler için ne söyledi?
Suçüstü yakalandılar! Rüşvetçi polislerin sahte tutanak oyunu da tutmadı
YKS ek tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile sorgulanıyor! 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite ek / 2. tercih ne zaman?
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Emekli promosyonu veren bankalar hangileri, en yüksek ne kadar? Emekli promosyon 2022 ücretleri 9 bin TL sınırına dayandı!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi ekranı e-Devlet: MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır, başladı mı?
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı
Son dakika: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın paylaşımları tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
9 milyon ailenin icra dosyası kapanacak! İşte 2 aşamalı destek paketi
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu test etti, tarih verdi! İşte İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılış tarihi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA