Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...

"BEN YAŞIMI HESAPLAMIYORUM"

Sezon başında Porto'dan Marsilya'ya transfer olan Mbemba konuyla ilk kez açıklama yaptı. Oyuncu şunlar söyledi: "Yaşımı hesaplamıyorum. Ben olduğum gibi bir insanım. Bunlar dikkatimi dağıtmak için konuşan insanların küçük numaraları. İnsanlar konuşmaya devam etsin ben işimi yapmaya devam ediyorum"