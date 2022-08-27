Kongolu stoper Chancel Mbemba gerçeği açıkladı! Ortaya çıkan belgeler sonrası...

Kongolu stoper Chancel Mbemba, spor dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Deneyimli stoperin yaşından daha büyük olduğu iddiaları sonrası ortaya çıkan belgelerin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Chancel Mbemba hakkında geçtiğimiz ay 1995 doğumlu değil 1988 doğumlu yani 34 yaşında olduğuna dair belgelerin ortaya çıkarılması sonrası FIFA tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
"BEN YAŞIMI HESAPLAMIYORUM"
Sezon başında Porto'dan Marsilya'ya transfer olan Mbemba konuyla ilk kez açıklama yaptı. Oyuncu şunlar söyledi: "Yaşımı hesaplamıyorum. Ben olduğum gibi bir insanım. Bunlar dikkatimi dağıtmak için konuşan insanların küçük numaraları. İnsanlar konuşmaya devam etsin ben işimi yapmaya devam ediyorum"
4 FARKLI DOĞUM TARİHİ VAR
CNN'in yaptığı haberde Kongolu savunmacının kayıtlarda 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıkmıştı. CNN'in haberinde 28 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın kayıtlarda Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 olarak görülürken farklı kayıtlarda ise 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler ortaya çıktı.