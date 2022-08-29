İster kabul et ister etme!

Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu.İmkânsız bir talepte bulunduğu söylenilen oyuncu cephesi, rakamı 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü.Tecrübeli stoper ise kabul etmedi ve 1.2 milyon Euro'da ısrarcı oldu. Siyah-beyazlılar, 900 bin Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını belirterek "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur. Siz bilirsiniz" diyerek masadan kalktı. Beşiktaş, Hellas Verona ile de 1.5 milyon Euro bonservis üzerinden pazarlık yapıyordu.