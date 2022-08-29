Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İster kabul et ister etme!
Giriş Tarihi: 29.8.2022

İster kabul et ister etme!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İster kabul et ister etme!

Yönetim, 28 yaşındaki stoperin beklediği rakamı çok bularak son teklifini sundu. Oyuncuya 900 bin Euro öneren siyah-beyazlılar, “İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz” diyerek pazarlıklara son noktayı koydu

Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu. Ancak daha önce 800 bin Euro teklif edilen Koray, 1.7 milyon Euro talep etmiş, siyah-beyazlılar bu rakam karşısında adeta şok geçirmişti.

500 BİN EURO İNDİRİM YAPTI AMA YİNE DE ÇOK BULUNDU
İmkânsız bir talepte bulunduğu söylenilen oyuncu cephesi, rakamı 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Buna karşılık Beşiktaş, 900 bin Euro önerisinde bulundu. Tecrübeli stoper ise kabul etmedi ve 1.2 milyon Euro'da ısrarcı oldu. Siyah-beyazlılar, 900 bin Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını belirterek "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur. Siz bilirsiniz" diyerek masadan kalktı. Beşiktaş, Hellas Verona ile de 1.5 milyon Euro bonservis üzerinden pazarlık yapıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim açıklandı
Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercih ücreti ne kadar?
Gülşen neden tutuklandı, son durum nedir? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
Ekrem İmamoğlu’ndan evlere şenlik tanıtım: Kendini süper kahraman olarak tanıttığı ortaya çıktı!
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
İsveç'e göre, PKK paçavralarının sallanmasıyla Türkiye ile müzakereler zora girdi
Bu hafta (29 Ağustos-1 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
İster kabul et ister etme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA