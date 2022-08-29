İster kabul et ister etme!

Yönetim, 28 yaşındaki stoperin beklediği rakamı çok bularak son teklifini sundu. Oyuncuya 900 bin Euro öneren siyah-beyazlılar, “İster kabul edin, ister etmeyin. Siz bilirsiniz” diyerek pazarlıklara son noktayı koydu
Beşiktaş, sağ stoper olarak transfer etmek istediği Koray Günter'den beklediği sonucu alamadı. Uzun süredir görüşülen 28 yaşındaki futbolcunun yerli konusunda da avantaj sağlayacağı düşüncesiyle kadroya dahil edilmesi planlanıyordu. Ancak daha önce800 bin Euro teklif edilen Koray, 1.7 milyonEuro talep etmiş, siyah-beyazlılar burakam karşısında adeta şok geçirmişti.
500 BİN EURO İNDİRİM YAPTI AMA YİNE DE ÇOK BULUNDU
İmkânsız bir talepte bulunduğu söylenilen oyuncu cephesi, rakamı 1.2 milyon Euro'ya düşürmüştü. Buna karşılıkBeşiktaş, 900 bin Euro önerisinde bulundu. Tecrübeli stoper ise kabul etmedi ve 1.2 milyon Euro'da ısrarcı oldu. Siyah-beyazlılar, 900 bin Euro'nun üzerine çıkmayacaklarını belirterek "İster kabul edin, ister etmeyin. Son önerimiz budur. Siz bilirsiniz" diyerek masadan kalktı. Beşiktaş, Hellas Verona ile de 1.5 milyon Euro bonservis üzerinden pazarlık yapıyordu.