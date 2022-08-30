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Giriş Tarihi: 30.8.2022 23:52 Son Güncelleme: 30.8.2022 23:53

Serie A'da Inter, Cremonese'yi 3 golle geçti

AA
Serie A’da Inter, Cremonese’yi 3 golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, sahasında Cremonese'yi 3-1 yendi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Barella'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Giuseppe Meazza Stadı'nda Cremonese'yi ağırlayan Inter, 12. dakikada Joaquin Correa, 38. dakikada Nicolo Barella ve 76. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle galip geldi.

Konuk takımın golünü, 90. dakikada David Okereke attı.

İlk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ikinci golün asistini yaptı.

Günün diğer maçlarında Roma, Monza'yı 3-0 yendi. Son şampiyon Milan ise deplasmanda Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Roma, 10 puanla liderlikte yer aldı. Inter 9, Milan ise 8 puanla sıralandı.

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Serie A'da Inter, Cremonese'yi 3 golle geçti
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