Riva’da amatör futbol zirvesi!

Rica'da yapılan toplantıda alt liglerin geleceği, kulüplere maddi destek, alt yapı kategorilerinin gelişimi, yaş sınırlama statüsü gibi konular görüşüldü. Amatör futbolcu Temsilcilerini Riva'ya davet eden Büyükekşi görüşmenin ardından Barış Altıntaş'a Milli Takım Forması hediye ederek her zaman amatör camiaların yanında olduğunu dile getirdi.
Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ise Türk futbolunun başarısı için alt liglere gereken yatırımların yapılması gerektiğini ve bu yönde çalışma içinde olduklarını belirtti. Amatör futbolcular temsilcisi Barış Altıntaş ''Türkiye'de yaklaşık 300 bin amatör futbolcu var ama şimdiye kadar bizleri makamına kabul edip sorunlarımızı dinleyen bir Federasyon başkanı olmamıştı. Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye amatör futbolcu arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim'' dedi.