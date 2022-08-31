Riva’da amatör futbol zirvesi!

Milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ise Türk futbolunun başarısı için alt liglere gereken yatırımların yapılması gerektiğini ve bu yönde çalışma içinde olduklarını belirtti. Amatör futbolcular temsilcisi Barış Altıntaş ''Türkiye'de yaklaşık 300 bin amatör futbolcu var ama şimdiye kadar bizleri makamına kabul edip sorunlarımızı dinleyen bir Federasyon başkanı olmamıştı. Başkanımız Mehmet Büyükekşi'ye amatör futbolcu arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim'' dedi.