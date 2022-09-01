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Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:34

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in en iyi hücum istatistiklerine sahip takımı oldu!

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig’in en iyi hücum istatistiklerine sahip takımı oldu!

Son dakika haberleri: Beşiktaş, 57 atak girişiminden yüzde 19.3’ünü gole dönüştürüp zirveye kuruldu. Onu %15.1 ile Fenerbahçe takip etti. Trabzonspor %5.8 ile bu alanda 13’üncü olurken, son vuruşları yapamayan Galatasaray (% 2.2) 17.sırada yer aldı.

Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken Dört Büyükler'in performansı kimi kesimi mutlu etti, kimini ise hayal kırıklığına uğrattı. Transferde şov yapan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gol yollarındaki durumunu SABAH Spor araştırdı. İşte detaylar: Valerien İsmael'in takımı Beşiktaş, rakiplerine 57 hücum atağı yaptı. Kartal 11 defa fileleri havalandırırken, yüzde 19.3'lük başarısıyla ilk sırayı elde etti. Muleka 3, Weghorst, Ghezzal ve N'Koudou 2'şer gol attı.

JESUS FARKINI GÖSTERİYOR

Bu sezon kabuk değiştiren Fenerbahçe, gol aksiyonlarında teknik direktörü Jorge Jesus'un farkını hissediyor. 86 hücum girişimi yapan sarılacivertliler, 13 gol atarken, yüzde 15.1'lik değeriyle Beşiktaş'ın arkasında ikinciliğe yerleşti. Valencia 6 golle adından söz ettirdi. Arda Güler, 2 defa ağları buldu. Son şampiyon Trabzonspor, 86 atak girişiminden 5 gol bulurken, 5.8'lik yüzdesiyle ligde 13'üncü oldu. Bordomavililerde Enis Bardhi 2 gol, Abdülkadir, Denswil ve Cornelius 1'er gole imza attı.

ASLAN SONUNU GETİREMİYOR

Özellikle flaş transferler yapan Galatasaray'ın gol problemi, bu sezon da kaldığı yerden devam etti… Bitiricilik sorunu yaşayan Cimbom'da sadece Bafetimbi Gomis (2) golle buluştu. Okan Buruk'un takımı, ligin en fazla hücum girişiminde bulunan ikinci ekibi (89) oldu ancak sadece 2 gol atabildi. Yüzde 2.2 başarı oranıyla en kötü üçüncü takım olarak yerini aldı.

BİR GÖRÜŞ - ÖMER ÜRÜNDÜL: BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİRLER

İlk 4 haftadaki bu istatistikler ilerisi için yanıltıcı olabilir. Çünkü futbol ilginç bir oyun. Beşiktaş tempolu oynuyor, çok iyi bir santrforu var. Bitmeyen sakatlıktan dolayı gerçek gücünü ortaya koyamayan müthiş bir kanat forveti olarak N'Koudou gündeme geldi. Salih'in formu ve dikine oyun Beşiktaş için pozitif olgular… Galatasaray için 'Pozisyonları değerlendiremedi' demek erken. Son derece kaliteli golcüler bir anda patlama yapabilir. Trabzonspor henüz geçen seneki form durumunu yakalayamadı. Cornelius'un gitmesi çok büyük bir handikap. Onun kadar faydalı bir santrfor bulmak bugünün mali imkânlarıyla çok zor. F.Bahçe'nin, Kasımpaşa ve Adana Demir'e attığı 10 golü herkes Jesus'un başarısı olarak yorumladı ancak Konyaspor maçı eleştirilerde aceleci olunmaması gerektiğini gösterdi.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in en iyi hücum istatistiklerine sahip takımı oldu!
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