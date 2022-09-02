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Giriş Tarihi: 2.9.2022 17:13 Son Güncelleme: 2.9.2022 17:14

Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir'de! Dikkat çeken Pro Lisans açıklaması...

DHA
Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir’de! Dikkat çeken Pro Lisans açıklaması...

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Emre Belözoğlu iki yıl daha Başakşehir'de! Dikkat çeken Pro Lisans açıklaması...
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