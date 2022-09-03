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Giriş Tarihi: 3.9.2022 19:30

Bayern Münih, başkent deplasmanından 1 puanla döndü

AA
Bayern Münih, başkent deplasmanından 1 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Alte Fösterei Stadı'nda Union Berlin'le karşılaştı.

Union Berlin, 12. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 15. dakikada Joshua Kimmich'le cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Borussia Mönchengladbach ile geçen hafta 1-1 berabere kalan Bayern Münih, son iki müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Puanını 11'e çıkaran Bavyera ekibi, puan cetvelinde averajla üçüncü sıraya geriledi.

Ligde yenilmezlik serisini 12'ye çıkaran Union Berlin ise 11 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-2, Köln, deplasmanda Wolfsburg'u 4-2 ve Werder Bremen ise deplasmanda Bochum'u 2-0 mağlup etti. Stuttgart-Schalke 04 müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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Bayern Münih, başkent deplasmanından 1 puanla döndü
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