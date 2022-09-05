Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan VAR eleştirisi: "Bizi katlediyorlar"
Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:24

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan VAR eleştirisi: "Bizi katlediyorlar"

İHA
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar’dan VAR eleştirisi: Bizi katlediyorlar

Trabzonspor maçında iki penaltılarının verilmediğini söyleyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, “Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hakem kararlarını eleştirdi.

"Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz"

Bordo-mavililer karşısında iki penaltılarının görmezden gelindiğini savunan Başkan Tarık Aksar, "Oyuncumuzun kolundan çekiliyor, düşüyor. Kendini bırakmıyor. Diğer tarafta oyuncumuza dirsek atılıyor. Her maçta böyle sıkıntı yaşıyoruz. VAR sistemine ya attığımız golü iptal ettirmek için gidiyorlar ya da penaltımızı iptal etmek için gidiyorlar. Fenerbahçe maçında da aynısı oldu, penaltımız verilmedi ve VAR'a bile bakılmadı" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunda kabuk değişmesi lazım"

"Bizi görmezden geliyorlar. Ne işi var Süper Lig'de dediler. Bugün var, yarın yok diyorlar; ayıp ve günah" cümlelerine yer veren Aksar, şöyle devam etti:

"Ben hak ettim ve hak ettiğim yere geldim. Sizin kurduğunuz takımlar 100 milyon Euro, ben 4.5 milyon Euro'ya takım kurdum. Biz nasıl mücadele edeceğiz bunlarla bu şekilde? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar. Her şeyde kabuk değişiyor, artık Türk futbolunda da kabuk değişmesi lazım. Emeklerimize yazık. Hakem yanıldı diyelim, VAR sistemi nerede? Adamlar çağırmadı bile."

"Ses çıkarmaya devam edeceğiz"

İlerleyen haftalarda hatalara karşı tepkilerini dile getirmeye devam edeceklerini de belirten Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Kavgacı olmaktan kaçınıyorum, kimseyle kötü olmayalım diyorum fakat böyle hakkımız yeniyor. Bundan sonra ses çıkarmaya devam edeceğiz, hakkımızı yedirmemek için" şeklinde konuştu.

"Herkes her şeyi görüyor"

TFF ile konu hakkında bir görüşme yapıp yapmayacaklarına yönelik gelen bir soruyu Aksar, "TFF Başkanı bizim ağabeyimiz ama herkes her şeyi görüyor. TFF yetkilileri geliyor maçlarımıza, onlar da görüyor. Bu kadar haksızlık olmaz" diye cevaplandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef kim gitti? İşte elenen isim
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri Eylül 2022: Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır; ödemeler yattı mı?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 sorgulama
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan VAR eleştirisi: "Bizi katlediyorlar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA