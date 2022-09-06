Son dakika: Ankaragücü maçında Beşiktaşlı futbolculara saldıran holiganın 3 yıl hapsi isteniyor

MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolcuya tekmeyle saldıran Berkay Öner hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'da Eryaman Stadı'nda akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiminde Ankaragücü tribününden Berkay Öner, korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Berkay Öner güvenlik görevlilerin yakalamaya çalıştığı sırada Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Öner polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Berkay Öner emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Berkay Öner, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Berkay Öner hakkında 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Spor Müsabakalarını seyrini veya güvenliğini bozma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.