Konyaspor zirveye yükseldi! Gol yemeden üst üste 4. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmayı, ev sahibi takım, 66'da yeni transfer Bruno Paz'ın golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Konyaspor, 14 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin ilk 6 haftasında 4. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.
12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.
40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
GOL! 66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.
74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.
87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi. Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.