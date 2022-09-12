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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:43 Son Güncelleme: 12.9.2022 11:45

Futbol sahasında trajik ölüm! 45 yaşındaki futbolcu kalbine yenik düştü...

Futbol sahasında trajik ölüm! 45 yaşındaki futbolcu kalbine yenik düştü...

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde oynanan amatör lig maçında bir anda yere yığılan 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, kalbine yenik düştü. Takım arkadaşları tecrübeli futbolcunun astım hastası olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig Futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı. Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken, sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi. Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Reyes'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Chapus Perza futbol takımının oyuncusu Reyes'in küçük yaşlardan beri sporcu olduğu ve Oaxaca eyaletinde amatör maçlarda hakemlik yaptığı da öğrenildi. Arkadaşları Reyes'in astım hastası olduğunu iddia etti.

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Futbol sahasında trajik ölüm! 45 yaşındaki futbolcu kalbine yenik düştü...
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