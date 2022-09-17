Son dakika: Kartal deplasmanda galibiyet peşinde! İstanbulspor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'un konuğu oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
İSTANBULSPOR: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Oğuzhan, Topallı, İbrahim Yılmaz, Emir.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK!
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal, Dele Alli ve Atiba Hutchinson forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Josef de Souza ise karşılaşmada görev yapabilecek.
VALERIEN ISMAEL CEZALI!
Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.