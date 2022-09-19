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Giriş Tarihi: 19.9.2022 17:16 Son Güncelleme: 19.9.2022 17:23

İlk kez milli takıma alınan İsmail Yüksek'ten Modric ve Casemiro itirafı!

İlk kez milli takıma alınan İsmail Yüksek’ten Modric ve Casemiro itirafı!

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve Jorge Jesus'un da forma şansı verdiği İsmail Yüksek, ilk kez Milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcu, milli formayı giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Casemiro ve Modric'i izlediğini ifade eden Yüksek, "Futbol aslında mücadele ve güce dayalı oldu. Hücumsal bir oyuncuydum, bu sene 6 numara oynuyorum ilk kez. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric..." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek, Milli takımın Riva'daki antrenmanında konuştu ve şunları söyledi: "Gerçekten çok heyecanlıyım. Herkesin hayali olan A Milli Takım formasına aday gösterilmek çok büyük bir gurur. İnşallah bana gösterilen güveni en iyi şekilde sahada performansımla gösteririm." dedi.

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu!

Kendisi için ilklerle dolu bir sezonun olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Her zaman çalışan ve hayal eden bir futbolcuyum. O hayalin peşinde koşan bir futbolcuyum, şu an o hayali yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum." açıklamasını yaptı.



Milli takıma çağrıldığını öğrendiği zaman çok mutlu olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, "Kulüpteydim telefon geldi. İnanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Heyecanlandım, yemek yerken titriyordum, çok heyecanlıydım. Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur. Biz şu an hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar ağabeylerimiz, arkadaşlarımız çok iyi getirmiş. Lideriz, puan kaybı yaşamadık. Bizim asıl hedefimiz lider bitirmek ve gol yememek. B Ligi'ne ve ardından A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz." açıklamasını yaptı.



Casemiro ve Modric'i izlediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Futbol aslında mücadele ve güce dayalı oldu. Hücumsal bir oyuncuydum, bu sene 6 numara oynuyorum ilk kez. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric... Boş kalınca sürekli izliyorum. Bu mevkiye alışmak istiyorum. En iyi performansımı sahada vermek istiyorum." dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, "Teknik ekiple tanıştım. Güzel karşılama için teşekkür ederim. Benden istediklerini biliyorum, oyunumla istediklerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hayallerimin olduğu yerdeyim şu an. En büyük hayalim burasıydı. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olmak." diyerek sözlerini noktaladı.

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İlk kez milli takıma alınan İsmail Yüksek'ten Modric ve Casemiro itirafı!
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