TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Yusuf Demir açıklaması

"G.SARAY TALİMATI BİLİYORDU, MESUT ÖZİL ÖRNEĞİ YANLIŞ"

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor. Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

"HIZLI ŞEKİLDE YAYINI KESİYORLAR"

Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz, Türk takımlarının Avrupa'daki başarılı sonuçları ve korsan yayınla ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Biz yayıncı kuruluşla birlikte korsan yayın üzerinde çalışıyoruz. Korsan yayın yapanları yayıncı kuruluş bize bildiriyor. Biz de ESB'ye bildiriyoruz. Onlar da yayını hızlı şekilde kesiyorlar. O şekilde bir iş birliğimiz var. Belli aralıklarla da burada kontrol yapıyoruz.