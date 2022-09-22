Göztepe’nin istediği Cinel’i Schalke 04 bırakmıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 10 günü aşkın bir süredir teknik direktör sorununu çözemedi. Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor karşılaşmasının hemen ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, milli araya girilen hafta da yeni çalıştırıcısını henüz belirleyemedi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 kazanılan Altınordu maçında takımı sahaya altyapı antrenörleri çıkarırken, İzmir ekibi görüşme halinde olduğu 37 yaşındaki Onur Cinel'den de şu an için sonuç alamadı.

Almanya'da Schalke 04 U17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'le görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulübe olumsuz dönüş yapıldığı iddia edildi. Schalke 04 yönetiminin Cinel'le uzun vadeli çalışmayı planladığı ve gelecek sezon genç teknik adama A takımı emanet edeceği vurgulandı. Alman basını da Cinel'in Türkiye'ye gelmeyeceğini ifade eden haberler yayınladı. Yönetim genç teknik adam için bastırırken, Göztepeli futbolsverler ise bir an önce yeni teknik direktörün belirlenmesi yönünde yönetime çağrıda bulundu.