Diego Perotti futbola geri dönüyor!

DIEGO PEROTTI KULÜP ARIYOR

AS Gazetesi, boşta bulunan ve sözleşme imzalanabilecek futbolcuları derledi. Adaylardan biri olarak Diego Perotti gösterildi. Yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı uzun süre formasından uzak kalan Perotti, geçtiğimiz yılın devre arasında İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer olmuştu. Serie A'da 11 maça çıkan 34 yaşındaki Arjantinli yıldızla devam edilmeme kararı alındı ve boşa çıktı.

6 sezon Sevilla, 5 sezon da Roma'da forma giyen Perotti, 2020-2021 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol atarak taraftarın sevgilisi haline gelen Perotti, daha sonra ağır bir sakatlık geçirerek Fenerbahçe kariyerini başka maç oynayamadan tamamladı.