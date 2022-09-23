Jorge Jesus’tan Beşiktaş derbisi ve şampiyonluk sözleri

"DERBİLER TARAFTARLAR İÇİN HEYECAN VERİCİDİR"

Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi önümüzde benim Türkiye'de oynayacağım ilk derbi maçı olan Beşiktaş maçı var. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda burada 12 oyuncumuz var, diğerleri milli takımlardalar. Bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak. Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyorlar. Bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe'de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında ve birlik olması çok önemli. Biz, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz.