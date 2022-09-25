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Giriş Tarihi: 25.9.2022 12:31

Beşiktaş'ta Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

Beşiktaş’ta Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek

Sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklanan Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond'ın cuma akşam ameliyat edildiği açıklanmıştı. Sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçiren İngiliz kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond'un idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyurmuştu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise başlandığı bildirildi.

İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond'dan iyi haber geldi. Kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond'un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği ve Fenerbahçe derbisinde görev verilmesi halinde özel bandajla oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek
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