Amed Sportif-Bursa maçında çirkin olaylar! İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama...

Güvenlik güçlerinin korumasıyla soyunma odasına giren Bursasporlu futbolcular, çıkarken de su şişesi, çakmak gibi yabancı maddelere maruz kaldı.

İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

BURSASPOR TARAFTARI MAÇIN İPTALİNİ İSTİYOR

Amedspor-Bursaspor maçı sırasında sosyal medyada "Maçı İptal Et TFF" etiketiyle çağrı yapıldı. Bu çağrı Twitter'da TT listesine girdi. Amedspor-Bursaspor maçının, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan maç programında, TRT Kurdi kanalından yayınlanacağı duyurmasına rağmen, daha sonra bu karardan vazgeçildi. Konuya dair bir açıklama ise yapılmadı. Bursaspor Başkanı Ömer Faruk Banaz da yaptığı açıklamada maçın TRT Kurdi'den yayınlanması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.