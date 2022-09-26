Son dakika haberleri: Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz için olay sözler! "Soğuk şakalarından biri"

"BU SONUÇ SABRI BİTİRDİ"

Bu karşılaşmanın teknik analizini yapmaya gerek yok. Gruptan çıkıp B Ligi'ne yükseldiğimize sevinecek bir halimiz de yoktu. Bu hezimet bizim için daha ağır bir sonuç oldu. Utanç verici… Bu saatten sonra TFF'nin önemli bir karara imza atması gerekiyor. Bu da Kuntz ile devam edip etmeme kararı... Zaten bu maçlar sonrasında yollanacağına dair iddialar gündemdeydi. Her ne kadar Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi bu haberleri yalanlasa da bugün itibari ile artık Alman hoca ile çalışmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu sonuç sabrı bitirdi. Hele de maçtan sonraki skandal ifadeleri kabul edilemez.