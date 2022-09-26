Son dakika haberleri: Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz için olay sözler! "Soğuk şakalarından biri"

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkan A Milli Takım, deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olarak herkesi şoka uğrattı. Grubu lider tamamlayan Türkiye, dünkü yenilgi sonrası eleştirilerin hedefi haline geldi. Özellikle de Stefan Kuntz'un tercihleri ve oyun anlayışı tepkilere sebep oldu.
STEFAN KUNTZ ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Murat Özbostan, karşılaşmayla ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İki yazar da Stefan Kuntz'u eleştirerek TFF'nin Alman hocayla devam edip etmeme konusunda açıklama yapmasını gerektiğini ifade etti.
MURAT ÖZBOSTAN: ARTIK TOP FUTBOL FEDERASYONU'NDA
İlk dakikalardan itibaren aslında oyuncularımızın havası şuydu; maç bitse de gitsek… 2-0 olduktan sonra biraz toparlanır gibi olduk çünkü oyuncular rezil olduklarının farkına vardılar ama iş işten geçmişti. Karşımızdaki rakip, oyun disiplininden hiç taviz vermeden maçı kazanmak için her şeyi yaptı ve sonuca da ulaştı.
"BU SONUÇ SABRI BİTİRDİ"
Bu karşılaşmanın teknik analizini yapmaya gerek yok. Gruptan çıkıp B Ligi'ne yükseldiğimize sevinecek bir halimiz de yoktu. Bu hezimet bizim için daha ağır bir sonuç oldu. Utanç verici… Bu saatten sonra TFF'nin önemli bir karara imza atması gerekiyor. Bu da Kuntz ile devam edip etmeme kararı... Zaten bu maçlar sonrasında yollanacağına dair iddialar gündemdeydi. Her ne kadar Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi bu haberleri yalanlasa da bugün itibari ile artık Alman hoca ile çalışmanın pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu sonuç sabrı bitirdi. Hele de maçtan sonraki skandal ifadeleri kabul edilemez.
Ne demiş? "Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın gerçek durumu bu. Hocayı değiştirerek, şu anki realitenin değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil." Evet hoca değiştirmek bir çözüm olmuyor fakat bu skandal yenilgiyi de bu sözlerle açıklayamayız. O zaman Şenol Güneş'in gitmemesi lazımdı ama faturayı ödedi...
"BİZİ, BİZ DÜZLÜĞE ÇIKARIRIZ"
Yineliyorum TFF bir karar vermek zorunda. Ya Kuntz ile devam ettiğini duyurur ya da yeni bir teknik adamı Avrupa Şampiyonası kuraları öncesi açıklar. Milli Takım'la ilgili de bir heyet kurulmalı. Türk futbolunun önemli isimleri bu heyette olmalı. Onların söylemleri ve fikirleri ile belli yıllara göre A, B ve C planlar ı yapılmalı. Bizi, biz düzlüğe çıkartırız…
FATİH DOĞAN: "KUNTZ'UN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE NE OYNUYOR?"
Stefan Kuntz'un yönettiği Türkiye ne oynuyor ve ne vadediyor? Kocaman bir belirsizlik! Garip bir boşluk. FIFA sıralamasında 125. sıradaki Faroe Adaları'na 2-1 yenilmek, Kuntz'un soğuk şakalarından biri gibi!
Milli Takım'a dönelim. Kaleciler formsuz. Hata üstüne hata yapıyorlar. Bir fark oluşturmadılar. Defans hattı yolgeçen hanı. Ne kalite var ne uyum. Fransa, İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi takımlarla eşleştiğimizde bu anlayışla ve formla ne oynayacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Forvet hattı sadece formsuzluk değil uyumsuzluk ve kalitesizlik sorunu yaşıyor.
"ORTA SAHA KUNTZ'UN DENEME TAHTASINA DÖNMÜŞ"
Orta sahamız dün çok kötüydü! Kuntz'un deneme tahtasına dönmüş. İlk kez bir arada oynayan ama kendi takımında bile oynamayan Berkan ve bu mevkide forma giymeyen Ferdi ile orta sahada garip şeyler deniyor. "Ne de olsa Faroe Adaları" diyerek! Ama ne üst üste 3 pas ne de iyi savunma yapılmadığını anlamak için 2 gol mü yememiz gerekiyor?
"Ben yaptım oluyor?" demek için Yunus'u forvet arkasında, en iyi çıkışını 8'de yapan İrfan Can sağ açıkta, sağ açık Ferdi 8'de oyuna başlıyor. İlk maçta hata yapan Eren yine 11'de oynatılırken Rıdvan'a 2 dakika bile çok görülüyor.
"REZALET OLDUĞU TESCİLLENDİ"
Milli Takım'ın şu tablosuna bakınca Salih'in ve Cenk'in alınmamasının bir kez daha rezalet olduğu tescil edildi. 2-1'lik yenilgiyi hava soğuk, çim sentetik diye açıklamayın. Asıl Kuntz'un kararları ve maalesef Milli Takım'ın oyunu bireysel ve sentetik… Gerçekçi cevaplar ve çözümler şart…