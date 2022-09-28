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Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:35 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:37

Galatasaray 3. formasını tanıttı! Forma tanıtımında yıldız isimler...

Galatasaray 3. formasını tanıttı! Forma tanıtımında yıldız isimler...

Galatasaray, bu sezon giyeceği 3. forma tanıttı. Sarı kırmızılıların yeni formasının tanıtımında Icardi, Sergio Oliviera, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler oynadı.

Galatasaray 22/23 Sezonu Alternatif Forma satışa çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp GsStore hesabından yaptığı paylaşımla formaların satışa çıktığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda "Arkasında şanlı tarihi ile bu takım bizim. Haydi şimdi yeniden, hep bir ağızdan: #BirlikteKükre" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-Kırmızılı takımın yeni formasının tanıtımında Icardi, Sergio Oliviera, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler oynadı.

Yeni beyaz forma sosyal medyada Galatasaray taraftarı tarafından büyük ilgi gördü.

Diğer formalarda olduğu gibi beyaz forma da 799 TL'den satışa sunuldu.

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Galatasaray 3. formasını tanıttı! Forma tanıtımında yıldız isimler...
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