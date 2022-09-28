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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:36

Son dakika haberi: Feghouli, Galatasaray'a pahalıya mal oldu! O rakam şaşırttı...

Son dakika haberi: Feghouli, Galatasaray’a pahalıya mal oldu! O rakam şaşırttı...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da gündem Sofiane Feghouli... Sarı kırmızılılardan 3 aylık alacağını isteyen Feghouli'nin toplam maliyeti 25.7 milyon Euro'yu buldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'dan 3 aylık alacağı için konuyu FIFA'ya taşıyan Sofiane Feghouli, oldukça pahalıya patladı. Bonservisine 4.25 milyon euro ödenen Cezayirli futbolcunun toplam maaşı 19.25 milyon Euro'yu buldu.

150 bin euro maç bonusu kazanan Sofiane Feghouli, 1.7 milyon Euro puan bonusunu da cebine koydu. Ayrıca 400 bin Euro Şampiyonlar Ligi bonusuyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'a toplam maliyeti 25.7 milyon Euroyu buldu. Cezayirli tecrübeli futbolcu Feghouli, sözleşmesi bitince boşa çıkmıştı.

FEGHOULI GALATASARAY'I ŞİKAYET ETTİ

A Spor'a konuşan Feghouli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüştüm ama çözüm imkansızdı." dedi.

Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu. (Akşam)

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Son dakika haberi: Feghouli, Galatasaray'a pahalıya mal oldu! O rakam şaşırttı...
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