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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus derbide orta sahayı onlara emanet edecek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus derbide orta sahayı onlara emanet edecek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus, orta sahada görev vereceği isimleri belirledi. Jesus, iki yıldız ismi kullanıp orta sahada fizik olarak öne geçmenin peşinde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Diego Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor.

Orta alanı siyah-beyazlılara teslim etmek istemeyen Portekizli hocanın, fiziken oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor. Deneyimli teknik adam, bu çerçevede Lincoln Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye formayı teslim edip orta sahadaki üstünlüğü almayı hedefliyor.

FORVETTEKI IKILI NET: VALENCIA VE BATSHUAYI

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ileri ikilide görev alacak isimler netleşmeye başladı. Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısına gol silahları olarak takımın en skoreri durumundaki Enner Valencia (7) ve Belçika Milli Takımı'ndan gol atarak dönen formda Michy Batshuayi ile çıkması bekleniyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jesus derbide orta sahayı onlara emanet edecek!
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