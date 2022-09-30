Terminatör ile Mister’ın savaşı! Dev derbi öncesi ilginç istatistikler...

FRANSIZ HOCANIN DENEYİMİ AZ, HIRSI ÇOK!

Beşiktaş'ın 47 yaşındaki çalıştırıcısı Valerien İsmael, meslektaşına göre daha az büyük maç deneyimine sahip. Bu müsabakalarda çok toz yutmayan Fransız hoca; Nürnberg, Barnsley ve West Bromwich Albion gibi takımlarda büyük maç olarak nitelendirilen 9 karşılaşmada patronluk yaptı. Sahadan 6 kez zaferle ayrılan Terminatör lakaplı İsmael, 2'sini yenik kapatırken 1'ini eşitlikle bitirdi. Kara Kartal'ın hocasının galibiyet oranı ise bu sonuçlarla yüzde 67 oldu.