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Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:19

Terminatör ile Mister’ın savaşı! Dev derbi öncesi ilginç istatistikler...

Terminatör ile Mister’ın savaşı! Dev derbi öncesi ilginç istatistikler...

47 yaşındaki Valerien İsmael, Beşiktaş'la ilk kez derbi zaferi yaşamanın peşinde. Taraftarın Terminatör lakabını taktığı çalıştırıcı, İngiltere deneyimi ile sahada. Dünyanın elit teknik adamları arasındaki 68 yaşındaki Jorge Jesus, büyük maçlardaki başarısı ile öne çıkıyor. Portekizli, %57 derbi galibiyet oranı yakalamış durumda. İşte tüm detaylar...

Dev derbi öncesinde iki takımın teknik adamlarını mercek altına aldık… Fenerbahçe'nin kurt hocası Jorge Jesus büyük maçlardaki tecrübesiyle öne çıkıyor. Ateşli atmosfere son derece alışık bir isim olan 68 yaşındaki hoca, 2009'dan itibaren Benfica, Sporting, Al-Hilal ve Flamengo'da toplamda 35 dev mücadelede sahaya çıktı.

'Mister' lakaplı Jesus, 20 karşılaşmadan zaferle ayrılmayı başardı. 9'u berabere sona ererken, 6'sında mağlubiyet yaşadı. Jesus, %57 galibiyet oranı tutturdu.

FRANSIZ HOCANIN DENEYİMİ AZ, HIRSI ÇOK!

Beşiktaş'ın 47 yaşındaki çalıştırıcısı Valerien İsmael, meslektaşına göre daha az büyük maç deneyimine sahip. Bu müsabakalarda çok toz yutmayan Fransız hoca; Nürnberg, Barnsley ve West Bromwich Albion gibi takımlarda büyük maç olarak nitelendirilen 9 karşılaşmada patronluk yaptı. Sahadan 6 kez zaferle ayrılan Terminatör lakaplı İsmael, 2'sini yenik kapatırken 1'ini eşitlikle bitirdi. Kara Kartal'ın hocasının galibiyet oranı ise bu sonuçlarla yüzde 67 oldu.

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Terminatör ile Mister’ın savaşı! Dev derbi öncesi ilginç istatistikler...
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