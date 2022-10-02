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Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:38 Son Güncelleme: 2.10.2022 16:32

Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti!

Hatayspor, deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde kazanan Hatayspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

Teknik direktörlüğe Volkan Demirel'i getiren Hatayspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta 3 puana uzandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hatayspor'a galibiyeti 14. dakikada El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golleri getirdi. Sivasspor'un tek sayısı, 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ayağından geldi.

Bu sonuçla Hatayspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Ligde galibiyeti bulunmayan Sivasspor ise 4. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

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Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti!
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