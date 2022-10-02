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Giriş Tarihi: 3.10.2022 00:03

Juventus, Serie A'da 3 hafta sonra galip geldi!

AA
Juventus, Serie A’da 3 hafta sonra galip geldi!

Serie A'nın 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 3-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, Juventus 24. dakikada Kostic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın 59. dakikasında Vlahovic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Juventus, 62. dakikada Milik'in golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk maçını kazanan Juventus, sonraki 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spezia'ya üstünlük kurmasının ardından oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Juventus, 3 maçlık kötü gidişi Bologna'yı mağlup ederek durdurdu.

Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Bologna ise ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, 6 puanla 17. sırada kaldı.

ATALANTA TEK GOLLE GÜLDÜ

Lige bu sezon iyi başlangıç yapan takımlardan olan Atalanta, konuk ettiği Fiorentina'yı tek golle geçti.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golü, 59. dakikada Ademola Lookman attı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta formasıyla 75. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve Napoli ile aynı puanda zirvede yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Fiorentina, Serie A'da son 5. maçında 3'üncü yenilgisini aldı. Fiorentina, 9 puanla 11. sırada yer aldı.

Serie A'nın 8. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Spezia: 4-0

Lecce-Cremonese: 1-1

Sampdoria-Monza: 0-3

Sassuolo-Salernitana: 5-0

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