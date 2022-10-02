Valerien Ismael'den flaş açıklama! "Geleceğim konusunda endişem yok"

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Atmosfer yine çok iyiydi. Zor bir maçtı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puanı veremediğimizden dolayı üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oynadık. Oyunun son bölümünde fırsatlar da bulduk. Geçen oynadığımız maça kıyasla bu iyi bir gelişme oldu. Oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kalan taraftık. İyi yoldayız, tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik. Kulübe katkısı da iyiydi. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra daha iyi olacağız" diye konuştu.

Wout Weghorst ile maç sonunda aralarında geçen diyalog hakkında gelen soru üzerine Fransız çalıştırıcı, "Gol atamadığı için üzgündü. Son süreçte yakaladığı iki fırsat vardı. Biri dışarı gitti, biri direkten döndü. 'Bu şekilde devam et' dedim ona. Bazen futbol böyle olur bu skoru kabul etmeniz gerekir. Dinleneceğiz ve önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GOL YEMEDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ. İSTATİSTİKSEL ANLAMDA GÜÇLÜYÜZ"

Defansif performansla ilgili ise Ismael, "Bugün gol yemediğimiz için mutluyuz. İstatistiksel anlamda güçlüyüz. Rakibe fazla şut fırsatı vermedik. Geçen hafta verdiğimiz fırsatlarda gol yemiştik. Bu hafta golü yememek mutlu etti önümüzdeki hafta savunmadan aynı performansı bekliyorum ama sonucunda gol atıp maçı kazanmak şart" dedi.

"POZİSYONU GOL SANDIM"

Wout Weghorst'un direkten dönen topuna verdiği tepkiyle ilgili ise Ismael, "O an hissettiklerim stattaki herkes gibiydi. Ben de gol sandım. Vuruş anı çok iyiydi. Her şey gol olması için müsaitti ama top bir türlü çeri girmedi. O an şansa ihtiyacımız vardı. Kazanmayı istiyorduk, kazansaydık yukarıya taşıyabilecek bir galibiyet olacaktı" şeklinde konuştu.

"JORGE JESUS'A HERHANGİ BİR UYARIM OLMADI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kendi yedek kulübelerine yaklaşmasıyla ilgili soruya ise Fransız teknik adam, "Kendisini direkt uyarmadım, sadece dördüncü hakemle diyaloglarım oldu. Bir tek sadece bir anda kendi alanın dışına çıktı, bizim kulübeye yaklaştı. O anda diyalog oldu ama onun dışında olmadı" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE OYUNU 70 DAKİKA DOMİNE ETMEDİ"

Jorge Jesus'un, 'İlk 70 dakika oyunu domine ettik' sözlerinin sorulmasına ise Ismael şu cevabı verdi:

"Oyun planımız aslında savunma arkasındaki verdikleri boşluktan faydalanmaktı. Bundan faydalanmak istedik. Bu şekilde daha önce net fırsatlar vermişlerdi. Devre arasında ofsayt konusu konuştuk, dikkat etmemiz gerekiyor diye. Fenerbahçe ilk 70 dakika oyunu domine ettiği kısma katılamayacağım. Bazı anlarda tehlikeli oldular. İlk yarı özelinde kolay toplar kaybettik. İkinci yarı daha az top kaybettiğimiz anlar yaşadık. Kulübe katkısı alınca oyunumuz gelişti ama finalde golü atamadık."

"GELECEĞİM KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Valerien Ismael, takımdaki geleceği konusunda ise "Geleceğim konusunda endişem yok. Siz de endişelenmeyin. İyi bir ekibim var ve iyi şeyler yapmak istiyoruz. Biz çalışıyoruz. Yüzde yüzümüzü veriyoruz ve başarı getirmek istiyoruz. Yorumları okuyup dinlemiyorum. Ben işime odaklıyım" dedi.

"GHEZZAL 20 DAKİKADAN DAHA FAZLA OYNAYAMAZDI"

Ismael, oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen soruya ise "Tüm futbolcularımız aynı zindelik seviyesinde değil. Ghezzal 20 dakikadan daha fazla oynayamazdı. Her futbolcumuzdan her şekilde fayda almayı isteriz ama zarar vermemek kaydıyla. Hepsi bizimle beraber olduğunda daha farklı katkılar alabiliriz" diye konuştu.