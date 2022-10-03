Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Umut Bozok: "Bütün takımla sevinmek benim için çok önemliydi"
Giriş Tarihi: 3.10.2022 16:18

Umut Bozok: "Bütün takımla sevinmek benim için çok önemliydi"

İHA
Umut Bozok: Bütün takımla sevinmek benim için çok önemliydi

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bozok, gol attıktan sonra bütün takımla birlikte sevinmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient Kulubünden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımına da katkı vermeye başladı. Bordo-mavili takımda fazla süre alamamasına rağmen 4 lig maçında 2 gol atan oyuncu, Kayserispor maçında attığı gol sonrası takımla birlikte sevinmenin kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Kayserispor maçı sonrası Trabzon'a dönüş yolunda, takım uçağında kulüp medyasına röportaj veren Umut Bozok, "Çok mutluyum. Maalesef golden sonra üzücü bir olay oldu ama golden sonra bütün takımla birlikte sevinmek benim için çok önemliydi. Takım halinde sevindik. Gomez'e çok teşekkür ediyorum çok iyi bir asist yaptı. İnşallah bende önümüzdeki maçta ona yaparım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gomez: "İşin doğrusu gerçekten çok zor bir maç oldu"

Umut Bozok'a gol pasını veren Gomez, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Çalışma ve özveri ile geri dönüşü yapabildiğimiz bir maç oldu. Bence takım harika bir iş çıkardı. Takım arkadaşlarıma minnettarım. Belki asisti ben yaptım ama takım olarak hepimiz harika bir iş çıkardık. Büyük çaba gösterip üç puan aldık. Tabiki taraftarlarımıza da minnettarız. Bizim en güçlü yanımız oldular. Sürekli destek verdiler. Bundan dolayıda çok mutluyuz" dedi.

Bakasetas ise Umut'un çok fantastik bir gol attığını belirterek, "Umut topu kontrol ettiğinde golü atacağından yüzde yüz emindim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
BENZİN FİYATI ne kadar, kaç TL, düşecek mi? Bugün motorine / benzine indirim var mı? 3 Ekim LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları güncel
KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2022 YÜZDE KAÇ? TÜİK ile Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde 25 kuralı nedir?
2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 850 - 1250 TL Aile Destek Programı Paketi e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut Bozok: "Bütün takımla sevinmek benim için çok önemliydi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA