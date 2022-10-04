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Giriş Tarihi: 4.10.2022 15:19

Inter Barcelona maçı hangi kanalda, bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta? İşte Inter Barcelona canlı yayın kanalı

Inter Barcelona maçı hangi kanalda, bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta? İşte Inter Barcelona canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. C grubundaki üçüncü maçında, İnter ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Inter Barcelona maçı hangi kanalda, bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Inter Barcelona maçı canlı yayın kanalı ve saati

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlıyor. C grubunda oynadığı ilk iki maçta 1 galibiyet 1 yenilgi alan İnter ile Barcelona gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak için karşı karşıya gelecek. İtalya'da oynanacak mücadele öncesi futbolseverler, Inter Barcelona maçı hangi kanalda sorusu ile birlikte Inter Barcelona maçı bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Inter Barcelona maçı canlı yayın kanalı

INTER-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Inter-Barcelona maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

INTER-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Hakan, Dimarco, Martinez, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Christensen, Garcia, Alba, Kessie, Busquets, Pedri, Dembele, Raphinha, Lewandowski

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Inter Barcelona maçı hangi kanalda, bu akşam mı, ne zaman, saat kaçta? İşte Inter Barcelona canlı yayın kanalı
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