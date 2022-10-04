Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus, Valerien Ismael’i tuzağa düşürdü

Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki kurt hocası Jorge Jesus'un, 47 yaşındaki meslektaşı Valerien İsmael'e kurduğu tuzak boşa gitmedi. Beşiktaş maçı öncesi 10 gün boyunca Samandıra'da 13-14 saat mesai yapan Jesus, Muleka'nın savunma arkasına kaçışlarına detaylı çalışmıştı. Genç futbolcuyu 4 kez ofsayta düşüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise 7 kez ofsaytta bıraktı. Takıma yeni dönmesine, maç eksiğinin olmasına ve haftalar sonra ilk maçına çıkmasına rağmen Serdar Aziz de üçlü savunmaya çabuk uyum sağlayarak takımına savunmada ciddi katkı verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise bu sezon oynadığı 7 maçta rakiplerini 36 kez ofsayta düşürerek, bu alanda Lig'in zirvesinde yer aldı.



7 MAÇ, 36 OFSAYT



Fenerbahçe, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı 2, Adana Demir ile Alanya'yı 4, Konya'yı 8, Kayseri'yi 9, Beşiktaş'ı 7 kez ofsayta düşürdü.