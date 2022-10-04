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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:46 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:47

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus, Valerien Ismael'i tuzağa düşürdü

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus, Valerien Ismael’i tuzağa düşürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, ilk derbisinde 47 yaşındaki meslektaşı Valerien İsmael’i tuzağa düşürdü. Beşiktaş maçı öncesi 10 gün boyunca Samandıra'da 13-14 saat mesai yapan Jesus, Muleka'nın savunma arkasına kaçışlarına detaylı çalışmıştı. Genç futbolcuyu 4 kez ofsayta düşüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise 7 kez ofsaytta bıraktı.

Fenerbahçe'nin 68 yaşındaki kurt hocası Jorge Jesus'un, 47 yaşındaki meslektaşı Valerien İsmael'e kurduğu tuzak boşa gitmedi. Beşiktaş maçı öncesi 10 gün boyunca Samandıra'da 13-14 saat mesai yapan Jesus, Muleka'nın savunma arkasına kaçışlarına detaylı çalışmıştı. Genç futbolcuyu 4 kez ofsayta düşüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı ise 7 kez ofsaytta bıraktı. Takıma yeni dönmesine, maç eksiğinin olmasına ve haftalar sonra ilk maçına çıkmasına rağmen Serdar Aziz de üçlü savunmaya çabuk uyum sağlayarak takımına savunmada ciddi katkı verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de ise bu sezon oynadığı 7 maçta rakiplerini 36 kez ofsayta düşürerek, bu alanda Lig'in zirvesinde yer aldı.

7 MAÇ, 36 OFSAYT

Fenerbahçe, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı 2, Adana Demir ile Alanya'yı 4, Konya'yı 8, Kayseri'yi 9, Beşiktaş'ı 7 kez ofsayta düşürdü.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus, Valerien Ismael'i tuzağa düşürdü
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