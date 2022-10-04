Son dakika haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin yarısı çöpe gitti

Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tam bir hayal kırıklığı yaşatırken, Türk futbolunun iki dev çınarı izleyenlere adeta eziyet çektirdi.



Toplam futbolcu değerleri 303 milyon Euro'yu bulan takımların mücadelesinde topla oynama süreleri, karşılaşmanın aslında oynanmadığını (!) gün yüzüne çıkardı. Ev sahibi ekip 23.05 dakika topla oynarken, sarı-lacivertliler için bu süre 23.38 oldu. Toplam 46 dakika, 43 saniye topla oynanırken, derbide 50 dakika 57 saniye gibi büyük bir süre çöpe gitti!



İstanbul'daki derbinin oynandığı gün İngiltere Premier Lig'de de Manchester City-Manchester United maçı vardı. Dolmabahçe'deki mücadelede futbolcular yerden kalkmadı, haliyle toplam faul sayısı 38 olarak kayıtlara geçti. Ada'daki futbol ziyafetinde sadece 12 faul yapıldı. Bu rakamlar, Türkiye'de oyuna bakış açımızın ne kadar yetersiz olduğunu ve seyir zevkini yükseltmemiz yerine kör dövüşü yaptığımızın bir göstergesiydi.



Yıldızlar topluluğu Beşiktaş ile F.Bahçe şutlar da sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar toplam 9 şut çekerken 1 isabet buldu. Kanarya ise 8 kez rakip kaleyi yokladı, ancak 2 isabet sağladı. Uzatmalarla birlikte 100 dakikayı aşan karşılaşmada kalecileri rahatsız eden şut sayısı sadece 3'te kaldı.