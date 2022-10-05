Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Giriş Tarihi: 5.10.2022 13:42

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

AA
Süper Lig’de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 Ekim Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi Bakan Bilgin'den geldi! 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne açıklayacak? Yeni anayasa mı geliyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
GREEN CARD 2022 BAŞVURU EKRANI, ŞARTLARI ve TARİHLERİ II Green Card başvurusu nasıl yapılır, ücretsiz mi, pasaport gerekli mi?
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA