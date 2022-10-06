Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır, Türkiye’nin en iyi kalecisi

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'da takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ali Ağaoğlu'ndan Uğurcan sözleri "O Türkiye'nin en iyi kalecisi" | Video

Ağaoğlu, son haftalarda eleştirilen kaleci Uğurcan'la ilgili soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösterip "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Uğurcan takımın kaptanı, kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi" diyerek milli eldivene sahip çıktı.

Takımda şampiyonluk sendromu olduğunu söyleyen ve toparlandıklarını bildiren Başkan, Monaco maçından da iyi bir sonuç alacaklarını kaydetti.