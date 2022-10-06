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Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:07 Son Güncelleme: 6.10.2022 10:13

Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır, Türkiye’nin en iyi kalecisi

YUNUS EMRE SEL
Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır, Türkiye’nin en iyi kalecisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili soru üzerine cep telefonunda yer alan Uğurcan kapağını gösterdi ve "O Türkiye’nin en iyi kalecisi. Trabzon'un kaptanı ve en önemli değeri" dedi.

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'da takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Ağaoğlu, son haftalarda eleştirilen kaleci Uğurcan'la ilgili soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösterip "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Uğurcan takımın kaptanı, kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi" diyerek milli eldivene sahip çıktı.

Takımda şampiyonluk sendromu olduğunu söyleyen ve toparlandıklarını bildiren Başkan, Monaco maçından da iyi bir sonuç alacaklarını kaydetti.

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Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır, Türkiye’nin en iyi kalecisi
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