Galler’in hocası Robert Page’den Türkiye ve Bale açıklaması

"TÜRKİYE İLE BİZİ ZOR BİR TEST BEKLİYOR"

Galler Teknik Direktörü Robert Page, "Gruptan memnunuz. Belçika gibi, son dönemde oynadığımız takımlardan uzak durmayı başardık. Türkiye ile de oynadık ama önümüzdeki maçlarda neler olacak, bilemiyoruz. Türkiye'de bazı şeyler değişecektir. Biz de Galler olarak oyuncu grubu olarak 10 yıldır bir aradayız. Biz de genç değiliz ve yaşlanıyoruz. Farklı oyuncu gruplarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Zor bir test bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.