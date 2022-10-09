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Giriş Tarihi: 9.10.2022 15:19 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:34

Galler'in hocası Robert Page'den Türkiye ve Bale açıklaması

Galler’in hocası Robert Page’den Türkiye ve Bale açıklaması

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri'nde gruptaki rakiplerinden Galler Teknik Direktörü Robert Page, eşleşme ve yıldızları Gareth Bale'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinin kuraları EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. A Milli Takımımız, UEFA'ya üye olan 53 ülkenin katıldığı kura çekimi sonucunda D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Galler Teknik Direktörü Robert Page, eşleşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE BİZİ ZOR BİR TEST BEKLİYOR"
Galler Teknik Direktörü Robert Page, "Gruptan memnunuz. Belçika gibi, son dönemde oynadığımız takımlardan uzak durmayı başardık. Türkiye ile de oynadık ama önümüzdeki maçlarda neler olacak, bilemiyoruz. Türkiye'de bazı şeyler değişecektir. Biz de Galler olarak oyuncu grubu olarak 10 yıldır bir aradayız. Biz de genç değiliz ve yaşlanıyoruz. Farklı oyuncu gruplarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Zor bir test bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

GARETH BALE OYNAYACAK MI?
Fikstüre göre plan yapacaklarını anlatan Page, "Her şekilde oyunun içinde kalıyoruz. Belçika'ya karşı kendi evimizde beraberlik aldık. Ukrayna'yı yendik. Fikstüre bakacağız, buna göre plan yapacağız. Gareth Bale oynayabildiği kadar oynayacak. Harika bir enerjisi var. Los Angeles'ta oynamaya devam ediyor. Benim için 2023-24'te olacak" dedi.

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Galler'in hocası Robert Page'den Türkiye ve Bale açıklaması
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