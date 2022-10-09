Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:44

Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzonspor, yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama! Putin'den ilk hamle geldi
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak!
Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
AÇIKLAMA GELDİ: AKBANK uygulamasına neden erişilemiyor, telefon uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetlerine nasıl bağlanılır, sorun ne zaman düzelecek?
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı? MEB ile Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022 - 2023 sınav tarihleri
Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!
Savcıdan skandal talimat! Başkan Erdoğan'ı UYAP sistemine eklemek istemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA