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Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:32

Ümraniyespor Kayserispor maçında 4 gol var, kazanan yok

Ümraniyespor Kayserispor maçında 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Ümraniyespor'un gollerini Umut Nayir ve Glumac atarken, Kayseri'nin sayılarını ise Cardozo ve penaltıdan Mensah kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor puanını 13, Ümraniyespor ise 3 yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Kayserispor, 25. dakikada Cardozo'nun attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya çok iyi giren Ümraniyespor, 48'de Umut Nayir ve 59. dakikalarda Tomislav Glumac'ın attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak pes etmeyen Kayserispor, 64. dakikada Mensah'ın penaltı golüyle maça 2-2'lik eşitliği getirdi.

90+2'de Ümraniyespor'da Glumac rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve bu sonuçla Kayserispor puanını 13, Ümraniyespor ise 3 yaptı.

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Ümraniyespor Kayserispor maçında 4 gol var, kazanan yok
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