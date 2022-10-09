Ümraniyespor Kayserispor maçında 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Kayserispor, 25. dakikada Cardozo'nun attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya çok iyi giren Ümraniyespor, 48'de Umut Nayir ve 59. dakikalarda Tomislav Glumac'ın attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak pes etmeyen Kayserispor, 64. dakikada Mensah'ın penaltı golüyle maça 2-2'lik eşitliği getirdi.
90+2'de Ümraniyespor'da Glumac rakibine yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve bu sonuçla Kayserispor puanını 13, Ümraniyespor ise 3 yaptı.