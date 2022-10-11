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Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:23

Galatasaray'da duran toplar ‘Sargon’dan sorulur!

Galatasaray’da duran toplar ‘Sargon’dan sorulur!

Bu sezon ligde geride kalan 8 maçta duran toptan gol bulamayan sarı-kırmızılılarda yönetim bu eksik için transfer yaptı. Wiener Neustadter ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Sargon Duran, 'duran top antrenörü' olarak G.Saray teknik heyetine katıldı.

Bu sezon ligde geride kalan 8 maçta duran toptan gol bulamayan sarı-kırmızılılarda yönetim bu eksik için transfer yaptı. Wiener Neustadter ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Sargon Duran, 'duran top antrenörü' olarak G.Saray teknik heyetine katıldı. 2019-20 sezonunda Avusturya Wien'de yardımcı antrenör olarak da çalışan 35 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan'ın duran top çalışmalarında görev alacak. Öte yandan Erden Timur'un altyapıya da Bayern Münih'ten yetişen bir Alman antrenör getirmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ÇARE MATA&MERTENS

G.Saray duran toplarda sorun yaşarken Mata'nın takıma dahil olması ile birlikte eli güçlendi. Mata ve Mertens bundan sonra Aslan'ın duran topları kullanacak ikilisi olacak.

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Galatasaray'da duran toplar ‘Sargon’dan sorulur!
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