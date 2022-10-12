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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:38

Son dakika haberleri: Hatayspor'a FIFA'dan büyük şok! Transfer yasağı...

Son dakika haberleri: Hatayspor’a FIFA’dan büyük şok! Transfer yasağı...

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak Hatayspor'u ayağa kaldıran Volkan Demirel'i şok edecek bir gelişme yaşandığı öğrenildi. 2020-21'de takımda kiralık forma giyen Pablo Santos'un avukatı Silva, Brezilyalı savunmacının 30 bin Euro alacağının ödemediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası geldiğini açıkladı.

Süper Lig'de son iki haftanın flaş takımı Hatayspor'un başı borçlarla dertte. Yabancı oyuncularla geçmiş dönem alacakları nedeniyle problem yaşayan Bordo-Beyazlılar'a, FIFA'dan şok bir haber geldi.

Fanatik'in haberine göre; güney ekibinde 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı geldi. Hatayspor, an itibarıyle borcu ödememesi durumunda bu süreçte kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacak. Şaşırtan asıl noktanın ise borcun miktarı olduğu belirtildi.

Faiziyle 32 bin 38 Euro

Söz konusu sezonda Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etti.

Dosya Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldı

Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada 30 yaşındaki Pablo, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Hatayspor'a FIFA'dan büyük şok! Transfer yasağı...
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