Alt ligler için dev anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının 5 yıllık yayın hakları için sözleşme imzaladı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan bu liglerin, bu değişimin parçası olması gerekiyor. Kulüplerin ekonomik sıkıntılarına da çözüm bulmalıyız. Bunun için açtığımız ihaleyi Fuchs Sports kazandı. Bu anlaşmayla maçları taraftarla canlı yayında buluşturma imkanı tanıyacağız. Hem de 92 kulübe 5 yıl boyunca kalıcı gelir sağlayacağız" dedi.Yayıncı kuruluşu temsil eden avukat Emin Özkurt da maç yayınlarını yeni bir teknoloji ile yapacaklarını belirterek,şeklinde konuştu.