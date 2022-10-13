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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Alt ligler için dev anlaşma

Alt ligler için dev anlaşma

TFF ile dün atılan imzalarla Fuchs Sports 5 yıl boyunca 2 ve 3. Lig maçlarını naklen yayınlayacak. 92 kulüp de bu süre içinde önemli bir gelir elde edecek

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının 5 yıllık yayın hakları için sözleşme imzaladı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunda yeni bir atılım başlatmak istiyorsak bu değişimi sadece Süper Lig ve 1. Lig'de değil, 2 ve 3. Lig'de de yapmalıyız. Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan bu liglerin, bu değişimin parçası olması gerekiyor. Kulüplerin ekonomik sıkıntılarına da çözüm bulmalıyız. Bunun için açtığımız ihaleyi Fuchs Sports kazandı. Bu anlaşmayla maçları taraftarla canlı yayında buluşturma imkanı tanıyacağız. Hem de 92 kulübe 5 yıl boyunca kalıcı gelir sağlayacağız" dedi.

YAPAY ZEKA KULLANILACAK
Yayıncı kuruluşu temsil eden avukat Emin Özkurt da maç yayınlarını yeni bir teknoloji ile yapacaklarını belirterek, "Ülkemiz için sevindirici bir anlaşma. Karşılaşmalar, statlara yerleştirilecek yapay zekayla donatılmış kameralar sayesinde kameramana gerek olmadan, 360 derece panoramik görünümle takip edilebilecek. Yayıncı platformuna uygulamalar ve web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Böylece yetenekli gençlerin müsabaka içi performansları daha iyi analiz edilecek" şeklinde konuştu.

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Alt ligler için dev anlaşma
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