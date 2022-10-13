Alt ligler için dev anlaşma

TFF ile dün atılan imzalarla Fuchs Sports 5 yıl boyunca 2 ve 3. Lig maçlarını naklen yayınlayacak. 92 kulüp de bu süre içinde önemli bir gelir elde edecek
Türkiye Futbol Federasyonu ile Fuchs Sports, 2 ve 3. Lig maçlarının 5 yıllık yayın hakları için sözleşme imzaladı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolundayeni bir atılım başlatmakistiyorsak bu değişimisadece Süper Lig ve 1. Lig'dedeğil, 2 ve 3. Lig'de de yapmalıyız. Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan bu liglerin, bu değişimin parçası olması gerekiyor. Kulüplerin ekonomik sıkıntılarına da çözüm bulmalıyız. Bunun için açtığımız ihaleyi Fuchs Sports kazandı. Bu anlaşmayla maçları taraftarla canlı yayında buluşturma imkanı tanıyacağız. Hem de 92 kulübe 5 yıl boyunca kalıcı gelir sağlayacağız" dedi.
YAPAY ZEKA KULLANILACAK
Yayıncı kuruluşu temsil eden avukat Emin Özkurt da maç yayınlarını yeni bir teknoloji ile yapacaklarını belirterek, "Ülkemiz için sevindiricibir anlaşma. Karşılaşmalar,statlara yerleştirilecek yapayzekayla donatılmış kameralarsayesinde kameramanagerek olmadan, 360 derecepanoramik görünümle takipedilebilecek. Yayıncı platformunauygulamalar ve websitesi üzerinden ulaşılabilecek.Böylece yetenekli gençlerinmüsabaka içi performanslarıdaha iyi analiz edilecek" şeklinde konuştu.