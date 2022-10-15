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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:48 Son Güncelleme: 15.10.2022 14:48

Real Madrid Barcelona derbisi öncesi Drake tepkisi

Real Madrid Barcelona derbisi öncesi Drake tepkisi

Dünya futbolunun sonucu en çok merak edilen maçlarından El Clasico, 16 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Son şampiyon Real Madrid, geçen yılın ikincisi Barcelona'yı konuk edecek. Barcelona'nın bu tarihi maça Drake logolu formayla çıkacak olması taraftarları ikiye böldü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor dallarından oyuncularla fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının spor ve futbol camiasına kötü şans getirdiği iddia ediliyor.

Barcelona ilk defa formasında bir sanatçının logosunu taşıyacak. Logo sanatçı Drake'in Spotify'daki sembolü olan baykuşla simgeleniyor. Arka yüzünde ise 50 milyar dinlenmeye sahip olduğu için "Drake 50" yazısıyla sanatçıyı onurlandırıyor.

Barcelona Pazarlama Ekibi Başkan Yardımcısı Juli Guiu, Drake ile çalışmanın bir gurur olduğunu belirterek ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı. Guiu açıklamasında; "Drake Spotify'ın 50 milyar dinlenmeye ulaşmış ilk sanatçısı oldu ve 4 farklı dalda Grammy ödülü alarak rekor kırdı" dedi. Ünlü şarkıcı ise "50 milyar dinlenmemi kutlamak anısına Barcelona formamı giyecek. Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" sözleriyle heyecanını sevenleriyle paylaştı.

DRAKE LANETİ
Barça severleri ile Drake hayranları ikiye bölündü. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor dallarından oyuncularla fotoğraf çektiren ünlü şarkıcının spor ve futbol camiasına kötü şans getirdiği iddia ediliyor. Twitter'da Barça taraftarı; "Barcelona El Clasico'da şimdiden kaybetti. Kimse onlara Drake'in lanetinden bahsetmedi mi? Kötü şans getirir" gibi ifadelerde bulundu.

280 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA
Barcelona, 15 Mart 2022'de Spotify ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere, 4 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Kulüp tarihinde ilk kez stadyum isim hakkı satılırken, yeni sezonla birlikte Spotify Camp Nou Stadyumu hayata geçecek.

Öte yandan Spotify markası, 4 sezon boyunca Barcelona'nın kadın ve erkek takımlarının da göğüs sponsorluğunu üstlenecek. İsviçre merkezli müzif platformunun bu anlaşma için ne kadar ödeyeceğini taraflar açıklamadı. Ancak İspanyol medyası, anlaşmanın 280 milyon Euro'luk olduğunu yazdı.

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Real Madrid Barcelona derbisi öncesi Drake tepkisi
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