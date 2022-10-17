Mostafa Mohamed Fransa’da atmaya devam ediyor!

Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen ve yaz transfer döneminde Fransa ekibi Nantes'a kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de atmaya devam ediyor.
Fransa liginde 11. haftada sahasaında Brest'i konuk eden Nantes rakibini Simon, Ganago, Mostafa Mohamed ve Sissoko'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.
Dünkü galibiyetle birlikte Nantes puanını 10'a yükseltirken, Brest ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Brest yine deplasmanda Clermont ile karşı karşıya gelecek.