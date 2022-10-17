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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:09 Son Güncelleme: 17.10.2022 11:12

Mostafa Mohamed Fransa'da atmaya devam ediyor!

Mostafa Mohamed Fransa’da atmaya devam ediyor!

Transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa ekibi Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, gollerini atmaya devam ediyor. Dün oynanan Nantes - Brest maçını da boş geçmeyen Mostafa Mohamed, takımına 3 puanı getirdi.

Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen ve yaz transfer döneminde Fransa ekibi Nantes'a kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de atmaya devam ediyor.

Fransa liginde 11. haftada sahasaında Brest'i konuk eden Nantes rakibini Simon, Ganago, Mostafa Mohamed ve Sissoko'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.

MOSTAFA MOHAMED ATMAYA DEVAM EDİYOR

Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, 84 dakika sahada kaldığı Brest maçında takımınının üçüncü golünü attı. Bu sezon ligdeki üçüncü, tüm kulvarlardaki dördüncü golünü atan Mohamed, dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Dünkü galibiyetle birlikte Nantes puanını 10'a yükseltirken, Brest ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Nantes deplasmanda Nice'e konuk olurken, Brest yine deplasmanda Clermont ile karşı karşıya gelecek.

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Mostafa Mohamed Fransa'da atmaya devam ediyor!
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