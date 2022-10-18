Beşiktaş’tan Valerien Ismael kararı! Ne istifa, ne ayrılık

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu taraftarların ve sosyal medyanın gündeminde teknik direktör Valerien İsmael vardı. Yönetimi ve Fransız hocayı istifaya davet eden taraftarlar ayrıca Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Tecrübeli teknik adam istifayı hiçbir şekilde düşünmezken, başta başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere yönetim de hocalarına güvendiklerini belirtti.