Galatasaray’ın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Kerem ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve Icardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti. Kayseri kağıt üzerinde favori rakibini ilk yarıda ezdi geçti. Kazımcan-Mertens sol kanadını Onur- Ramazan ikilisi koridora çevirdi. Kayseri'de gol perdesini Gavranovic açarken, İsviçreli forvetin pozisyon öncesi Boey'a müdahalesi tartışmaya açıktı. Yunus'un top kaybı sonrasında Onur, yaydan soluyla mermi gibi vurup skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan Aslan oyunu dengeledi ancak Barış Alper'in 56'daki golü VAR'dan elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Genç oyuncu, 86'da farkı 1'e indirse de puan için yetmedi.