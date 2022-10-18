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Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:02

Galatasaray'ın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray’ın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Galatasaray'da Kerem ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve Icardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti. Kayseri kağıt üzerinde favori rakibini ilk yarıda ezdi geçti.

Kerem ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve Icardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti. Kayseri kağıt üzerinde favori rakibini ilk yarıda ezdi geçti. Kazımcan-Mertens sol kanadını Onur- Ramazan ikilisi koridora çevirdi. Kayseri'de gol perdesini Gavranovic açarken, İsviçreli forvetin pozisyon öncesi Boey'a müdahalesi tartışmaya açıktı. Yunus'un top kaybı sonrasında Onur, yaydan soluyla mermi gibi vurup skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan Aslan oyunu dengeledi ancak Barış Alper'in 56'daki golü VAR'dan elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Genç oyuncu, 86'da farkı 1'e indirse de puan için yetmedi.

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Galatasaray'ın ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
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