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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:34

Kenny Miller'dan Rıdvan Yılmaz sözleri! "Alışması biraz zaman alacak"

Kenny Miller’dan Rıdvan Yılmaz sözleri! Alışması biraz zaman alacak

Bir zamanlar Bursaspor'da da oynayan İskoç eski futbolcu Keny Miller, Rangers forması giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.

Rıdvan'ın İskoçya Lig Kupası'nda Dundee FC ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmasının ardından görüşlerini aktaran Miller, "Rıdvan ile ilgili olarak, o sadece kendisine verilen rolleri oynayabilir. Belki de İskoç futbolunun fiziksel tarafına alışması biraz zaman alacak. Unutmayalım, o Türkiye'den, farklı bir şehirden gelen genç bir çocuk. İnsanlar bunun farkında değil. Bu tamamen farklı bir durum. Ben 31 yaşında başka bir ülkeye transfer oldum. Tamamen yeni bir ülkeye, muhtemelen tek başına, büyük taleplerin olduğu büyük bir futbol kulübüne geldi." dedi.

"OLUMLU ŞEYLER GÖRDÜM"
"Rangers onun için 6 milyon Sterlin ödedi ve sonuçlarını görmek istiyorlar, bu da doğal" diyen Miller, "Ama kulüpte onu her gün görüyorlar ve tam olarak nerede olduğunu ve ne zaman hazır olacağını biliyorlar. Gerçek şu ki Dundee maçında bazı olumlu şeyler gördüm. Onun iyi performanslarından biri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İskoç eski yıldız, son olarak, "Gerçek şu ki Barisic hafta sonu ve Şampiyonlar Ligi maçında oynayacaktır. Ama Şampiyonlar Ligi'nde şans tamamen bittiyse, Rıdvan, gelecek hafta o elit seviyede oynama şansı bulabilir" diye konuştu.

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Kenny Miller'dan Rıdvan Yılmaz sözleri! "Alışması biraz zaman alacak"
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