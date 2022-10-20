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Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:24

Messi'nin yeni yatırım yeri Silikon Vadisi

Messi’nin yeni yatırım yeri Silikon Vadisi

Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin teknoloji yatırımı için Amerika'daki Silikon Vadisi'nde ortaklığa gittiği bildirildi.

Sahadaki bireysel ve takım başarılarıyla dünya futbol tarihine geçen Lionel Messi, yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Messi, dünyanın teknoloji ve inovasyon merkezi olarak adlandırılan Silikon Vadisi'nde teknoloji yatırımı yaptığı bildirildi. Futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni planlar yapmaya başladı. Yıldız ismin şirketi Messi Group, dünya çapındaki spor, medya ve teknoloji yatırımları için endüstri uzmanları Razmig Hovaghimian ve Michael Marquez ile Play Time'da işbirliğine gitti.

Play Time isimli oluşumun merkezi Amerika'nın San Fransisco şehri olacak. Ortaklığın 2022 Dünya Kupası finallerinden hemen önce genel kullanıma açılacak Matchday.com isimli oyun stüdyosu kurdukları bildirildi. Messi futbol dışındaki bu yatırımıyla ilgili olarak, "Yatırımlarımızı Silicon Vadisi'ne genişlettiğimiz için heyecanlıyım. Play Time'ın dünyanın her yerinden cesur girişimcilerle işbirliği yapması beni heyecanlandırıyor. Başarısının ardından Play Time'un çok kişiye yardımcı olacağına ve dünyayapozitif etki etmesini umuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ekibimize ve ortaklarımıza güveniyorum" açıklamasını yaptı.

Play Time ayrıca önde gelen kulüplerden ve oyunculardan alınan maç formalarını açık artırmaya çıkaran AC Momento isimli açık artırma şirketine de yatırım yapacağına açıkladı. 7 kez Ballon d'Or'u kazanan Messi, kulübü Paris Saint Germain'in (PSG) lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna odaklandı. Bazılarınca futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Lionel Messi, Kasım ayında da ülkesiyle Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor.

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Messi'nin yeni yatırım yeri Silikon Vadisi
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