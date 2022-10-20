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Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:26

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Trabzonspor'a karşı disiplinli olmamız gerekiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Trabzonspor’a karşı disiplinli olmamız gerekiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi konuştu. Çalımbay, "Herkesin kapasitesinin çok üstüne çıkması ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında dikkatli ve disiplinli olmaları gerektiğini söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Çalımbay, Trabzonspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalımbay, Trabzonspor maçından da puan ya da puanlar almak istediklerini vurgulayarak, "Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin çok üstüne çıkması ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Ballkani maçını da kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik."

Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden Çalımbay, "4-5 maç sonra ligde ara olacak. Çok maç oynadık, arkadaşlarımız yoruldu. Dinlenmeleri için bir süre izin vereceğiz. Ardından da çalışmalarımıza başlayacağız. İlk yarıda şanssız puan kayıpları yaşadık, bunları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Trabzonspor'a karşı disiplinli olmamız gerekiyor
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