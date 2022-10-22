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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Haaland 1 milyar sterlin

Haaland 1 milyar sterlin

Manchester City’de attığı gollerle Premier Lig tarihine geçen Erling Haaland için menajeri Pimenta, “1 milyar Sterlin’e (21 milyar TL) transfer yapacak ilk oyuncu olacak” dedi

Futbol sektörü son yıllarda ekonomik bir pazara dönüşürken, bunun son örneği İngiltere Premier Lig'de geride kalan haftalara damga vuran isim oldu: Erling Haaland… Premier Lig'de ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu olmayı başaran, 10 karşılaşmada tam 15 kez ağları sarsan 22 yaşındaki forvetin piyasa değerini, menajeri Rafaela Pimenta açıkladı. Haaland'ın serbest kalma maddesi olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Pimenta, şu ifadeleri kullandı:

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"Bir futbolcu olarak, değerini, imajının değerini, sponsorların toplam katkısını eklerseniz, o zaman kesinlikle Haaland'ın değeri bir milyar Sterlin (21 milyar TL) olacaktır. Erling, 1 milyar Sterlin'e transfer edilecek ilk oyuncu olacak." Yıldız futbolcu, Dortmund'dan İngiliz ekibine 75 milyon Euro ödenerek transfer edilmişti. İngiliz medyasında, 5 yıllık sözleşmesi bulunan Haaland'ın 50 milyon Euro maaşı olduğu belirtiliyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR
Şampıyonlar Ligi'nde 3 ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu olan Haaland, kariyerinde 100 gole en erken (146 maçta) ulaşan isim unvanını da elinde bulunduruyor. Ayrıca Premier Lig tarihinde 3 hat-trick'e en hızlı ulaşan futbolcu olan Norveçli santrfor, bu başarıya 8 maçta uzandı. 52 yıl sonra Manchester United'a bir karşılaşmada 3 gol atan ilk City oyuncusu da oldu.

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Haaland 1 milyar sterlin
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