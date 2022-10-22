Haaland 1 milyar sterlin

Futbol sektörü son yıllarda ekonomik bir pazara dönüşürken, bunun son örneği İngiltere Premier Lig'de geride kalan haftalara damga vuran isim oldu: Erling Haaland… Premier Lig'de22 yaşındaki forvetin piyasa değerini, menajeri Rafaela Pimenta açıkladı. Haaland'ın serbest kalma maddesi olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Pimenta, şu ifadeleri kullandı:"Bir futbolcu olarak, değerini, imajının değerini, sponsorların toplam katkısını eklerseniz, o zaman kesinlikle Haaland'ın değeri bir milyar Sterlin (21 milyar TL) olacaktır. Erling, 1 milyar Sterlin'e transfer edilecek ilk oyuncu olacak." Yıldız futbolcu, Dortmund'dan İngiliz ekibinetransfer edilmişti. İngiliz medyasında, 5 yıllık sözleşmesi bulunan Haaland'ın 50 milyon Euro maaşı olduğu belirtiliyor.Ligi'nde 3 ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu olan Haaland,da elinde bulunduruyor. Ayrıca Premier Lig tarihindeolan Norveçli santrfor, bu başarıya 8 maçta uzandı. 52 yıl sonra Manchester United'a bir karşılaşmada 3 gol atan ilk City oyuncusu da oldu.